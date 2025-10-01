«Son pero terribles…»: Julio César Rodríguez aclara rumores sobre su supuesto sueldo en CHV

A días de que se filtrara el supuesto sueldo de Julio César Rodríguez en CHV, en el podcast «Seré Wn» de Yuly, Chelipe Cárdenas le consultó: «¿Qué responderías si te dijeran: ‘¿cuánto dinero tienes en el banco?'».

Frente a esto, el conductor de Contigo en la Mañana, respondió: «No tengo idea».

«Es verdad, no soy una persona que ve la cuenta», indicó. JC Rodríguez explicó que «no tengo la necesidad de andar viendo la cuenta».

Posteriormente, el rostro y director de programación de CHV indicó en todo de broma: «Sé que cada vez hay menos». En este sentido, uso como ejemplo los gastos que significa el canal de YouTube Yuly. «Este programa, este programa es un riñón», mencionó.

En este sentido, Chelipe Cárdenas, mencionó: «Yo sólo me acuerdo cuando me llamas y me dices ‘estamos en pérdida'».

Julio César Rodríguez alza la voz tras rumores sobre su sueldo

En este contexto, JC Rodríguez fue consultado sobre los rumores que surgieron con respecto a su sueldo.

Recordemos que hace algunos días, en el programa Zona de Estrellas, Paula Escobar mencionó: «Julio César fue retenido en Chilevisión y le ofrecieron este cargo ejecutivo, entiendo que ahora Julio está ganando sobre los 50 millones al mes».

«A Julito además le pagan en UF. Cuando se sube la UF, Julio César Rodríguez es el único contento en este país, nadie más», agregó la comunicadora en dicha oportunidad.

Frente a esto, Julio César Rodríguez alzó la voz y mencionó: «Desmiento lo de la UF». Y poco después añadió: «Desmiento todo».

Además, con todo de duda, el rostro de CHV expresó: «Tiran esa cuestión… y mezclan platas… ¡Ay! Son pero terribles… Pero bueno, es parte del juego».

