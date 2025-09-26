«Le pagan en UF»: Revelan el millonario y escandaloso sueldo que Julio César Rodríguez estaría ganando en Chilevisión

No caben dudas de que Julio César Rodríguez es una de las figuras más destacadas de la televisión en este momento. El periodista conduce Contigo en la Mañana, el matinal más visto del último tiempo y también Primer Plano.

Y hace unos meses, se dio a conocer que el comunicador habría recibido una oferta de un canal de la competencia. Hablamos de Mega. De hecho, rumoreó que el canal ubicado en Vicuña Mackena quería que el rostro de Chilevisión (CHV) se sumara a Mucho Gusto,

No obstante, esto nunca se concretó y Julio César Rodríguez renovó su contrato con la señal de Paramount y no solamente continuó con su trabajo como animador, sino que también asumió el cargo de Director de Programación, lo que estuvo acompañado de un aumento de sueldo.

En este sentido, recientemente en el programa de farándula Zona de Estrellas, se refirieron al sueldo de JC.

Revelan supuesto sueldo de Julio César Rodríguez en CHV

En el espacio farandulero estaban hablando de la fallida llegada de Carmen Gloria Arroyo a Mega.

«Quiso llevarse a todos los rostros y tener el monopolio», expresó Manu González, haciendo referencia a las supuestas intenciones del canal ubicado en Vicuña Mackena.

En este sentido, la periodista Paula Escobar intervino y se refirió al motivo de por qué no se habría concretado la llegada de Julio César Rodríguez a Mega.

«La diferencia es que Julio César fue quien fue retenido por CHV y le ofrecieron este cargo ejecutivo», indicó la periodista de farándula.

Además, la expanelista de Only Fama (Mega) dio a conocer el sueldo que estaría ganando JC Rodríguez.

«Entiendo que ahora Julio está ganando sobre los 50 millones (de pesos)», reveló.

Frente a esto, Manu González expresó: «Ese es el rumor que corre en los vestidores de los canales de televisión».

Luego, Paula Escobar señaló: «Le pagan en UF. Cuando se sube la UF Julio César Rodríguez es el único contento en este país».