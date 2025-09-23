Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al «El Internado» de Mega

Desde hace un tiempo que Mega viene anunciando su próximo reality «El Internado». De este modo, han confirmado a diversos personajes,

Y recientemente, el portal de farándula Infama, que ha filtrado los nombres de diversos participantes, dio a conocer una nueva incorporación.

Según el medio ya nombrado, una popular figura de realities argentina se sumaría a «El Internado». Hablamos ni más ni menos que de Furia Scaglione.

Vale señalar que la polémica entrenadora de crossfit se hizo conocida por su participación en Gran Hermano Argentina.

En tanto, dentro de los confirmados para el nuevo reality de Mega se encuentran Luis Sandoval, Paloma Fiuza, Fernando Solabarrieta, Daniella Campos, Arenita y otros personajes.

Recordemos que este espacio va a contar con pruebas físicas y de gastronomía, lo que es una novedad en los programas de telerrealidad de nuestro país.

El espacio tendrá a Yann Yvin como animador, quien ha sido parte de espacios como «El Discípulo del Chef».

Tonka Tomicic será la conductora de «El Internado». En tanto, Joaquín Méndez y Tita Ureta liderarán las competencias. Mientras que Fran García-Huidobro va a encabezar los cara a cara.

Este reality será grabado en Lima, Perú. Sin embargo, Mega todavía no anuncia cuándo es el estreno.

¿Quién es furia, la supuesta nueva participante de «El Discípulo»?

Juliana Scaglione, quien es más conocida como Furia, alcanzó gran popularidad durante el año pasado por ser parte de la undécima temporada de Gran Hermano Argentina. Espacio en el que protagonizó múltiples polémicas.

Tiene 34 años y según informó Clarín, tiene una cadena de gimnasios.

Vale señalar que durante su paso por Gran Hermano, Furia fue diagnosticada con leucemia. No obstante, ahora tiene hábitos mensuales y se controla, por lo que lleva una vida normal.

