Querido humorista chileno impacta tras revelar que fue víctima de abuso sexual: «El hombre está prófugo»
El humorista de "Detrás del Muro" confesó que durante su juventud vivió una traumática situación.
Un popular miembro de «Detrás del Muro» de Chilevisión (CHV) generó gran impacto tras revelar una compleja situación que le tocó vivir en su juventud,
Estamos hablando de Kurt Carrera, que acusó al sacerdote Amador Soto de abuso sexual.
«Para mí era el Padre Hurtado», indicó el comediante en diálogo con La Cuarta.
Además, mencionó que eran cercanos y que le tenía mucha confianza. De hecho, lo acompañó en diversos viajes.
En este sentido, Kurt Carrera contó que un viaje a Rancagua se tuvieron que quedar en un hostal por una noche. «Él hacía cuestiones, le pasaban plata y la juntaba. Hasta que se nos hizo tarde, de noche, y nos quedamos en una pensión que él ya conocía», indicó.
El impactante relato de Kurt Carrera
El comediante indicó que después de aquel viaje todo cambió. «No había luz, era un pueblo. No sé a qué hora habrá sido, que yo estaba durmiendo de espalda, y sentí que me hacían cariño y me movía un poco», señaló.
«En mi mente decía: ‘¿Qué es esto?’ No entiendo por qué…. Entonces dije: ‘Padre’. Sacó la mano el huevón y me dijo: ‘¿Sí?’. ‘Nada’, le respondí, ‘¿a qué hora nos levantamos mañana?’. ‘Temprano’, me contestó», siguió contando Kurt Carrera.
Asimismo, el comediante relató: «Yo —huevón— me di vuelta mirando para arriba, no veía nada: oscuridad… Y volvió a atacar, y ya me tocaba por debajo. Ahí juro que mi mente hizo cortocircuito, o es lo que creo».
«No me acuerdo de haberlo dejado ni de haber devuelto esa camioneta. La tengo borrada esa huevada… No sé si me tocó o no, o me violó, no sé, no tengo idea, no podría decirlo», añadió.
Kurt Carrera mencionó que por años no quiso revelar esta traumática experiencia. «No lo hablé hasta ya adulto; creo que recién a los 30 y tanto. Pasó el tiempo, después lo recordé y un día le conté a mi madre, que para mí fue una liberación, porque mi madre era legionaria de María», contó.
Además, dio a conocer que dio a conocer la situación públicamente, por lo que lo llamaron curas de la época. «Criminalmente, hay un seguimiento, hay gente afectada, que fue más grave, ¡se las violaron así en mala!», mencionó.
En tanto, Kurt Carrera indicó que no conoce el paradero de su presunto abusador. «El hombre está prófugo; no se sabe dónde está, hasta la fecha, porque trabaja mucho fuera de sectores como Putre y Parinacota… ¿Está vivo? ¿Está muerto? Nunca más lo vi«, señaló el exparticipante de Morandé con Compañía.
«Hoy, ya viejo, 51 años: me gustaría encontrármelo para decirle un par de cosas, huevadas que tengo atoradas. Pero bueno: si se da; si no, da lo mismo. Ya no me importa», añadió el humorista.