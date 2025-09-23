Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler entregó el pronóstico del tiempo para Santiago y reveló cuánta agua caería esta semana

Ya llegó la tan esperada primavera a nuestro país. Sin embargo, todavía existe incertidumbre con respecto a cuándo se podría registrar lluvia en la Región Metropolitana.

En este sentido, en la mañana de este martes 23 de septiembre, la meteoróloga de Chilevisión (CHV), Allison Göhler entregó su pronóstico del tiempo para Santiago y dio a conocer cuándo se desarrollarían precipitaciones.

¿Cuándo llega la lluvia en la Región Metropolitana?

La especialista dio a conocer que se espera que durante esta semana llegue la lluvia en la Región Metropolitana.

En específico, Allison Göhler indicó que en el transcurso de este viernes 26 de septiembre, caería agua en la capital del país.

Sin embargo, se trataría de algo débil. «Los montos han ido bajando, estamos entre 3 a 5 milímetros», detalló.

Además, la meteoróloga de CHV señaló que la lluvia en Santiago sería solamente durante el viernes de esta semana. Incluso se espera un fin de semana soleado.

¿Cómo estará el tiempo en la capital durante los próximos días?

La profesional informó en su pronóstico del tiempo para Santiago que hoy, martes 23 de septiembre, la temperatura máxima llegaría a 25 grados.

Por otro lado, Allison Göhler dio a conocer que se espera que mañana sea una jornada más calurosa que hoy. En concreto, durante este miércoles, la temperatura más alta sería de 28 grados y la más baja de 8.

Mientras que en el transcurso del jueves 25 de septiembre las temperaturas bajarían en Santiago. La máxima sería de 23 grados y la mínima de 8.

Además, la meteoróloga de CHV indicó que para el viernes 26 de septiembre, jornada en que llegaría la lluvia en la Región Metropolitana, la temperatura más alta en la capital llegaría a 16 grados y la más baja a 9.

En tanto, con respecto al fin de semana, señaló que tendremos «mañanas frescas, pero tardes cálidas».

