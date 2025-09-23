Flor de Rap se sincera sobre el fin de su matrimonio: «Realmente se volvió un poco loco»
Flor de Rap habló del quiebre de su matrimonio y desmintió haber sufrido una infidelidad, a pesar de los rumores.
Recientemente, una querida cantante chilena se sinceró sobre el fin de su matrimonio. Hablamos de Flor de Rap.
La popular artista habló de su ruptura con Nyror Ruiz, quien es su exesposo y exmanager.
Vale señalar que existían rumores de que el hombre le había sido infiel a Flor de Rap. Esto después de que se viralizó un video del youtuber Zazza el Italiano, en el que el individuo fue visto con otra mujer.
Sin embargo, en conversación con Alfombra Roja (Canal 13), la misma cantante desmintió que esto haya sido una infidelidad en su contra.
«No sufrí una infidelidad. Eso salió en la prensa. Eso salió en todos lados. Pero cuando él estuvo con esta chica, no estábamos juntos ya. Nosotros nos separamos el 12 de febrero. Nosotros vivíamos en Algarrobo, en una parcela. Y nos separamos por otros motivos de trabajo, de él como manager, yo como artista», mencionó la popular cantante.
Además, Flor de Rap mencionó: «no tuve tiempo ni siquiera para sufrir tanto. Es más, tampoco lo sufrí. Creo que con todas las cosas que he experimentado en mi vida. Pasé de no amarme nada a amarme demasiado. Valoro mucho mi corazón. Mi ser. Mi alma».
«Creo que él no se merecía que yo estuviese sufriendo por él. Creo que él perdió una linda oportunidad y una gran mujer. Lo digo con mucha humildad. Y él lo sabe también», agregó.
Por otro lado, Flor de Rap indicó que actualmente no tiene ninguna relación con Nyror Ruiz.
«No tenemos ningún tipo de vínculo. No tiene vínculo con los niños tampoco. Porque después de nuestra separación, realmente se volvió un poco loco. En el sentido de, no quiero dejarlo mal, pero le complicó mucho el tema de la separación. Era algo que él no pensaba que podía suceder. Y sucedió», indicó.
El nuevo romance de Flor de Rap
Vale señalar que actualmente Flor de Rap empezó una nueva relación con el artista urbano Maty Farra.
«Es linda esta relación; viviendo lo que hablábamos recién, estamos viviendo como el presente, como el proceso lindo que se vive en una relación cuando está recién floreciendo», indicó.
«Sentí mariposas. Sí, en verdad es algo que yo no había vivido antes», agregó Flor de Rap.