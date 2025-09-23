Popular conductora de televisión murió a sus 43 años tras trágico accidente aéreo

Hace algunos días, se dio a conocer una lamentable noticia. Resulta que una querida conductora de televisión falleció tras un accidente aéreo.

Estamos hablando de la mexicana Débora Estrella, quien tenía 43 años de edad y perdió la vida el sábado 20 de septiembre, luego de un accidente en avioneta en el municipio de García, Nuevo León.

La avioneta cayó en la zona del Parque Industrial Ciudad Mitras a eso de las 18:50 horas del sábado.

Vale señalar que este accidente también le costó la vida al piloto de la aeronave, Bryan Ballesteros Argueta.

Según la primera información que se conoció, el piloto habría perdido el control de la avioneta Cessna, matrícula XB-BGH (la que es utilizada para prácticas de vuelo).

Cabe destacar que antes de subir a la aeronave, Débora compartió un registro de la avioneta en sus historias de Instagram. «¿Adivinen qué?», indicó en lo que fue su último registro en redes sociales.

¿Quién era Débora Estrella?

La conductora y abogada nació en 1982 en Monterrey, Débora Estrella. Su carrera comunicacional inició en la radio universitaria Frecuencia Tec, el espacio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Institución en la que estudio para ser abogada.

Vale señalar que en 2018 se sumó a Telediario Matutino en Monterrey como conductora. Asimismo, fue presentadora en el noticiero «Milenio Televisión». Además, también encabezó las ediciones de fin de semana del Telediario Ciudad de México en Canal 6, consolidando respeto tanto de colegas como de la audiencia.

Además, Débora Estrella también fue parte de noticieros como «Telediario Matutino» y Fuerza Informativa Azteca.

