«Llevo casi 3 meses limpio»: Pablo Chill-E comparte sincera reflexión sobre el consumo de drogas, sus experiencias y la caña moral

Desde hace un tiempo que el psicólogo Pablito Recupera ha estado dando mucho que hablar en redes sociales tras compartir contenido relacionado con la salud mental, drogas y más. Y recientemente, tuvo una larga conversación con el cantante urbano Pablo Chill-E, donde abordaron temas como las adicciones.

Las palabras de Pablo Chill-E con respecto al consumo de drogas

El cantante señaló: «He consumido de todo… pero no he fumado pasta». Además, habló del caso particular de la ketamina.

«Viéndolo ahora, eso de la keta es la nueva pasta base«, indicó Pablo Chill-E,

Además, el intérprete señaló que lleva «tres meses limpio». Sin embargo, mencionó que en ocasiones fuma marihuana, aunque reconoce que no existen drogas buenas.

«Yo quería venir aquí para contarte que llevo casi 3 meses limpio de todo, puta fumo hierba, pero hay que desviar la atención. Yo creo que no hay droga buena, que me disculpen los marihuaneros (…) Creo que no hay droga buena, porque esa es la que te inicia a probar más cosas», señaló Pablo Chill-E.

Por otro lado, el cantante habló de la caña moral. «Es devastadora y, como decimos, te come la mente brígido», indicó en su conversación con Pablito Recupera.

Además, el Shishigang señaló: «Uno da el ejemplo, por lo menos para mis amigos que son más chicos que yo, mis familiares y para la gente que me sigue. Uno es un ejemplo. De repente he visto amigos míos que son más chicos que yo, que no hacían ni una hueá porque eran muy chicos y nosotros no los dejábamos, pero ya cumplieron la edad y no podía decirles nada más que un consejo, y los he visto consumiendo… igual uno siente la culpa».