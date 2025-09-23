Anita Alvarado lo vuelve a hacer y sorprende con sesión de alto impacto con «Míster Black 30 Centímetros»: «Esto no es cualquier video»
Anita Alvarado ha llamado mucho la atención por su contenido en Arsmate, y recientemente sorprendió con una nueva colaboración.
Anita Álvarado sigue dando que hablar y recientemente, sorprendió con una sesión de alto impacto en la plataforma de contenido para adultos, Arsmate, donde constantemente está subiendo material.
Ahora, la ex Geisha Chilena se lanzó con una jugada colaboración en Míster Black 30 Centímetros, popular haitiano conocido por su contenido y por participar en los realities de Diego González.
Vale señalar que Anita Alvarado quedó contenta con el resultado de esta colaboración. «Lo mío siempre ha sido dar que hablar, y con esta colaboración sé que nadie quedará indiferente. Quise hacerlo porque Míster Black tiene una energía única, y juntos creamos algo realmente impactante», indicó.
Por otro lado, el creador de contenido haitiano, quien ha ganado gran popularidad por su personalidad y presencia en Arsmate indicó: «Con Anita logramos una química increíble».
En este sentido, mencionó que «la gente pedía este encuentro, y aquí está. Esto no es cualquier video, es un antes y un después en la plataforma».
Anita Alvarado causa furor en Arsmate
Vale señalar que Anita Alvarado ha dado mucho que hablar por su contenido Arsmate, donde ha llevado cabo diversas colaboraciones.
De hecho, hace un par de semanas, posó con Benjamín Mora, quien tiene 26 años menos que ella y la sorprendió con sus atributos.
Además, recientemente llevó a cabo una sesión con Pierre, popular miembro de Reggaetón Boys, quien es conocido como «La Anaconda».
«nos lanzamos con todo. Él es ‘La Anaconda’ y yo puse la picardía. El resultado fue fuego puro, como para dejar al público pidiendo más», indicó Anita Alvarado en dicha oportunidad.
Asimismo, antes de esto, tuvo otra colaboración con el youtuber Vardoc. «Sí, estuvimos jugando videojuegos y creo que jugaron con mi joystick», mencionó el influencer en aquella ocasión.
