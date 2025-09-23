Feriados Chile 2025: ¿Cuántos días libres quedan este año tras el fin de las Fiestas Patrias?

Ya se acabaron las tan esperadas Fiestas Patrias y se nos fue un fin de semana largo. En este sentido, muchas personas se preguntan cuántos feriados quedan en Chile durante lo que resta de año.

De este modo, es importante aclarar que en los tres meses que quedan de este 2025, hay varios días libres. Sin embargo, algunos de estos caerán días sábado y domingo.

Tras las Fiestas Patrias: ¿Cuántos días feriados quedan en Chile durante este 2025?

Es importante señalar que en el caso de octubre, hay dos feriados. El primero de estos es el 12 de este mes por el Encuentro de Dos Mundos. Sin embargo, este cae día domingo, por lo que es posible que pase desapercibido para muchas personas.

El siguiente día libre es el viernes 31 de octubre. Jornada en la que se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. De este modo, se podrá disfrutar de un fin de semana largo.

Por otro lado, en el caso de noviembre también se esperan dos feriados. El primero es el sábado 1 de noviembre, cuando se celebra el Día de Todos los Santos.

El otro es el domingo 16 de noviembre. Instancia en la que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias.

En tanto, en el caso del último mes del año, el 8 de diciembre es feriado por el día de la Inmaculada Concepción. De esta manera, se va a poder gozar de un fin de semana largo.

Luego, el 14 de diciembre también podría volver a ser feriado en caso de que se lleve a cabo una segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Además, el 25 de diciembre, jornada en la que se celebra la Navidad también es feriado. Vale señalar que este es de carácter irrenunciable.

También te podría interesar: Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler entregó el pronóstico del tiempo para Santiago y reveló cuánta agua caería esta semana