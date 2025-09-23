Mon Laferte comparte desgarrador mensaje tras sufrir lamentable pérdida: «Ambos sabemos cuántos nos amábamos»
Mon Laferte recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un sentido mensaje por la partida de un querido amigo.
A través de sus redes sociales, Mon Laferte dio a conocer que una lamentable noticia. Resulta que la cantante comunicó la muerte de Luis Guiot, quien es conocido en el mundo artístico como Wilcho.
De este modo, la popular cantante chilena compartió unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram, en las que demostró el dolor que siente.
«Te vi en el escenario en agosto del 2007 en el puerto de Veracruz, en el ‘Piratax’ y pensé que sería lindo tocar contigo, solo de verte de lejos me caíste bien. ¡Y a los pocos días se me hizo! Fuimos la banda más unida y hermosa. Te amo amigo, estoy muy triste», indicó Mon Laferte.
Además, en este mismo post indicó: «En los últimos años no te dije cuando te quería. Y no nos vimos. Y di por hecho que serías eterno. Pero ambos sabemos cuántos nos amábamos. Y siempre seré tu hermanita. Y tú, mi amigo, hijo, hermano, padre, familia. Mi cómplice de locuras»
«El que más paciencia me tuvo. Wichito amado. Me voy a fumar un Marlboro rojo y me tomaré una coca en tu honor. Te voy a llorar mucho amigo. Te amo», finalizó Mon Laferte.
Mon Laferte respondió con firmeza a comentario que recibió
Mon Laferte recibió diversos mensajes de apoyo por parte de colegas y sus seguidores tras compartir esta lamentable noticia.
Sin embargo, hubo un comentario que no le pareció a la cantante chilena, por lo que respondió con firmeza.
Resulta que una usuaria le consultó sobre un supuesto distanciamiento entre ella y Wilcho. Frente a esto, contestó: «Es obvio que no entendieron, porque las amistades tienen muchas capas, él y yo teníamos una hermosa amistad. ¿Por qué dices que nos alejamos? Las personas no sabe nadan y opinan, te pido por favor que respetes».
Ver esta publicación en Instagram