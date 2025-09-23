23 Sep, 2025. 18:07 hrs

Lluvia en Santiago: Alejandro Sepúlveda reveló el pronóstico del tiempo y adelantó cuándo se desarrollarían precipitaciones en la capital

El periodista especializado en meteorología de Mega entregó su pronóstico del tiempo y dio a conocer cuándo se desarrollaría lluvia en Santiago. Revisa

Por Iván López

También te podría interesar: Feriados Chile 2025: ¿Cuántos días libres quedan este año tras el fin de las Fiestas Patrias?

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último

No se pudo obtener data del JSON.