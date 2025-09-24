«Mientras más malas mejor. La gente buena lo pasa pésimo y sobre todo las mujeres»: La sincera reflexión de Isabel Allende

Recientemente, la escritora nacional, Isabel Allende, conversó con Andrea Moletto, de Radio Futuro y Rocío Montes, de El País, medios que forman parte de Prisa Media.

En esta instancia, la novelista habló de su más reciente trabajo, «Yo soy Emilia del Valle» y de otros temas.

Vale señalar que la reciente novela de Isabel Allende habla del concepto de «mujer buena», a lo que la protagonista se revela.

En este sentido, la escritora reflexionó: «Mientras más malas, mejor porque lo pasamos mejor. La gente buena lo pasa pésimo. Y sobre todo las mujeres».

«Cuando yo era joven, ser buena era ser mamá, ser fiel, ser abnegada, trabajadora, paciente y las que lo pasaban bien eran las otras, las que no tenían ninguna de esas cualidades. Y yo estaba siempre como flotando entremedio, con unas ganas tremendas de ser mala, pero en el fondo buena mamá, esposa, buena hija, una lata», agregó.

Posteriormente, Isabel Allende fue consultada con respecto a si cambiaría a Antonio Banderas por Pedro Pascal: «Cualquiera de los dos que me hicieran el favor sería fantástico, pero no hay ninguna esperanza. Ahora me resignó al anciano que tengo».

Además, la novelista rompió un tabú con respecto a la tercera edad. «Se supone que la gente vieja no tiene sexo, no tiene deseo sexual y eso no es así, depende mucho de la salud y depende de la relación que tienes con la otra persona», mencionó.

Las confesiones de Isabel Allende sobre la tercera edad

Además, habló de las mujeres mayores que se encuentran solteras y señaló: «Entre tener que cuidar otra próstata, mejor estar sola».

Vale señalar que previamente, Isabel Allende había indicado «a los 83 años lo que viene con la edad es la libertad. Es la libertad interior de aceptarte, de no cargar con lastre».

En tanto, al final de la entrevista, la escritora mencionó: «Yo creo que el amor, o sea, he sido una enamorada eterna y tengo la suerte de tener un marido reciente. No hay que tener maridos de largo plazo»