Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler revela en CHV el día de esta semana en el que se esperan precipitaciones en Santiago

Estamos acercándonos al fin de septiembre, en periodo de primavera. Sin embargo, muchas personas se preguntan cuándo se podría registrar lluvia en la Región Metropolitana.

Y durante la mañana de este miércoles, la meteoróloga de CHV, Allison Göhler entregó su pronóstico del tiempo para Santiago y dio a conocer que para esta semana se esperan precipitaciones en la capital.

Lluvia en la Región Metropolitana: ¿Durante qué día de esta semana se registrarán precipitaciones en Santiago?

La meteoróloga de CHV reveló que para esta semana se esperan varios días con temperaturas sobre 20 grados. Sin embargo, habrá una excepción.

Se trata del viernes 26 de septiembre. Jornada, en la que llegaría la lluvia en la Región Metropolitana, según indicó Allison Göhler.

La especialista indicó que se trata de algo débil y que caerían «entre 2 a 5 milímetros». «Es poquito y es en la tarde desde las 3:00 como hasta las 6:00″, explicó.

Además, mencionó que durante el sábado y domingo volverán las temperaturas primaverales. Sin embargo, durante el lunes también se podría registrar lluvia en la Región Metropolitana, aunque todavía es muy pronto par confirmarlo.

«El lunes vamos a tener nubes y algunos modelos que están tirando unas gotitas, pero todavía no se puede asegurar», mencionó Allison Göhler.

¿Cómo estará el tiempo en el transcurso de los próximos días en la capital?

La meteoróloga de CHV dio a conocer que para hoy, miércoles 24 de septiembre, se espera una temperatura máxima de 30 grados en la capital. Mientras que durante mañana jueves, la máxima sería de 23 grados y la mínima de 8.

En tanto, en el transcurso del viernes 26 de septiembre. Jornada en la que llegaría la lluvia en Santiago, la temperatura más alta sería de 16 grados y la más baja de 9.

Además, de acuerdo al pronóstico del tiempo en Santiago de Allison Göhler, en el transcurso del sábado de esta semana, la máxima llegaría a 23 grados y la mínima a 3.