¿Quién fue Débora Estrella? Destacada conductora de noticias que falleció tras un trágico accidente aéreo

El sábado pasado, falleció una popular presentadora noticias mexicana. Hablamos de Débora Estrella de 43 años.

Vale señalar que la partida de la comunicadora ocurrió en un trágico accidente aéreo en Nuevo León (México).

De acuerdo a lo informado por medios aztecas, la avioneta en la que se transportaba Débora Estrella, tuvo problemas después del despegue y cuando intentaron regresar a la pista de aterrizaje, la aeronave cayó.

Luego de que conoció esta lamentable noticia, a través de redes sociales comenzó a circular un video del trágico accidente.

En el registro se puede ver que a la avioneta Cessna 150M con matrícula XB-BGH, en la que presuntamente viajaba Débora Estrella y el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, y a un helicóptero Bell 429.

Vale señalar que las dos aeronaves se encontraban volando a una altura baja y a poca distancia entre ellas.

¿Quién fue Débora Estrella?

La conductora nació en 1982 en Monterrey, México. Vale señalar que era abogada, se graduó de Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Instituto donde inició su carrera en la radio universitaria Frecuencia Tec.

Débora Estrella encontró su pasión en el mundo de las comunicaciones y presentadora en «Milenio Televisión». Asimismo, encabezó las ediciones de fin de semana del «Telediario Ciudad de México» en Canal 6. De este modo, ganó respeto tanto de colegas como de la audiencia.

Además, formó parte de noticieros como Hechos AM, de TV Azteca y Milenio Televisión.

También te podría interesar leer en RadioActiva: Mon Laferte comparte desgarrador mensaje tras sufrir lamentable pérdida: «Ambos sabemos cuántos nos amábamos»