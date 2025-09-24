Gissella Gallardo reveló la particular forma en que se «vengó» de Mauricio Pinilla tras uno de sus quiebres: «Me sentí un poco mal la verdad»

En el programa «Hay que decirlo» de Canal 13, Gissella Gallardo sorprendió con un inesperado relato. Resulta que en esta instancia la panelista del espacio de farándula dio a conocer un llamativo suceso con respecto a su ruptura con Mauricio Pinilla.

La comunicadora sorprendió a sus compañeros tras revelar cómo se vengó en dicha oportunidad. «Me sentí un poco mal la verdad… Yo la última vez que me separé… Hasta le vendí los carritos de golf, las motos de agua, todo», expresó.

De acuerdo al relato de Gissella Gallardo, su decisión fue debido a que se estaba cambiando de casa. «Me estoy acordando y dije ‘en realidad, ¿cómo uno se divide las cosas?’ Porque yo vivía en la casa grande, me fui a una más chica, ¿qué iba a hacer con eso en otra casa?», expresó.

«Entonces vendí todo. Vendí los carros de golf, vendí las motos de tierra, las motos de agua (…) Vendí la mesa de pool, vendí el gimnasio de él…», agregó.

¿Mauricio Pinilla se enteró?

Luego de la revelación de Gissella Gallardo, Pamela Díaz le consultó si es que Mauricio Pinilla estaba enterado de su «venganza».

Frente a esto, la comunicadora contestó: «No tengo idea». Además, dio a conocer en que se gastó el dinero que logró juntar. «Me fui de vacaciones con los niños», indicó en el programa de Canal 13.

Además, Gissella Gallardo recordó que en este periodo también vivió una situación tensa.

«Yo estaba desregulada (…) En un momento él quiso ir a buscar las motos de agua y las escondí en la casa de una amiga», contó.

Sin embargo, señaló que sus motivos siempre estuvieron relacionados con buscar el bien de sus hijos.

«Esas cosas eran de mis hijos (…) No gozaba ni me reía, pero dije: ‘Las cosas no le corresponden, son de mis hijos’», indicó Gissella Gallardo.