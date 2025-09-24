Popular actor fue visto en situación de calle y su madre reaccionó: «Es un niño bueno y dulce. Pero necesita ayuda médica»

Recientemente, un popular actor fue visto en situación de calle en la ciudad de Riverside, Estados Unidos. Vale señalar que se han viralizado algunos registros al respecto en redes sociales.

Estamos hablando de Tylor Chase, quien tiene 36 años y se hizo conocido por su participación en la popular serie de Nickelodeon, «Manual de supervivencia escolar de Ned».

Reconocido actor estaría en situación de calle

Un video en TikTok refleja el complejo momento que vive el actor. El video se puede ver al actor con barba y ropa descuidada.

«Hola, soy Tylor Chase y estoy aquí por un movimiento cristiano de actuación», indicó en dicho registro.

El video ha dado mucho que hablar. De hecho, en TikTok se hizo una campaña con la intención de recaudar fondos para apoyar a Tylor Chase.

Sin embargo, la encargada de compartir el video dio a conocer que se comunicó con la madre del actor, quien le pidió que no lo ayudaran con dinero.

«Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él se rehúsa. Apreció tus esfuerzos, pero el dinero no la beneficiaria. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede manejar dinero o sus medicamentos, solo», le señaló a través de chats.

Frente a esto, la mujer que subió el registro, le dijo que quería entregarle el dinero que ya fue recaudado. A lo que la madre contestó: «Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría depositarlo en una cuenta para él. Pero, como dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo; es un niño bueno y dulce. Pero necesita ayuda médica».

Vale señalar que la encargada de viralizar el video subió diversas actualizaciones sobre Tylor Chase. Sin embargo, no lo ha podido volver a localizar.

Recordemos que el actor se hizo conocido por su participación en la serie juvenil de Nickelodeon, la que se titula «Manual de supervivencia escolar de Ned».

Tylor es recordado por su papel en la popular serie juvenil de Nickelodeon «Manual de supervivencia escolar de Ned», la que era protagonizada por Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw.