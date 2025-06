Tiktoker prueba comida en famoso restaurante nacional y su sincera opinión divide las redes: «Casi vomito» y «lloré…»

Boragó es uno de los restaurantes más reconocidos de Chile y recientemente se ubicó en el puesto número 23 del listado «The World’s 50 Best Restaurants 2025». Este ranking destaca a los mejores del mundo, y este año el primer lugar fue para “Maido” de Lima, Perú.

A raíz de este reconocimiento, la tiktoker Dani Salfate decidió visitar el restaurante y compartir su experiencia en redes sociales. Su video, titulado «Crónicas de un paladar flaite», causó revuelo entre los usuarios por su estilo honesto y directo.

Durante su visita, Dani bromeó diciendo que se sentía como parte de la serie «The Bear», mientras probaba cada preparación. Sin embargo, varios de los platos no fueron de su agrado.

El primero fue “picoroco con jugo de picoroco”, algo que no la convenció desde el principio. “Ahí está el jugo tibio de picoroco con una bombilla de bambú, debo decir que no fue mi favorito, no es para mí”, comentó.

Más tarde, le sirvieron un plato con tres tipos de manzana, pero tampoco logró disfrutarlo. “La verdad no sabía cómo sentirme, sentía que mi paladar era demasiado flaite, solamente estaba pensando en un completo”, dijo con humor.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando probó un plato que incluía un copihue, la flor nacional de Chile. “No sabía que un copihue se podía comer y de partida claramente no sabía cómo comerlo. Lo estaba procesando y creo que no me gustó”, confesó.

Pero lo que más la impactó fue un plato de crudo de ciervo con crema helada de almendras. “Creo que lloré un poco, claramente este plato no es para mí”, aseguró. Y agregó: “Creo que mi paladar es muy cuma para este tipo de comidas”.

El cierre de la experiencia tampoco mejoró mucho su impresión. Le presentaron una mezcla de choritos, habas y membrillo, que tampoco logró disfrutar. “No soy fan de los mariscos, casi vomito”, afirmó sin filtro.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar

El video generó opiniones divididas. Mientras algunos apoyaron su sinceridad, otros la criticaron por ir a un restaurante de alta cocina sin gustarle los mariscos.

Los cibernautas no dudaron en dejar sus reacciones, que por cierto, fueron divididas. «No es que tu paladar sea cuma, es que la gente se aguanta los sabores malos por ser arribista y postrando que están ahí», «El borago es puro show, yo estudié gastronomía y te prometo que tu paladar no es «flaite» solamente no caes en la propaganda de que caro y extravagante=mejor comida, Ellos lit te venden sopa de piedras y la gente lo trata como la revolución», «¿A quién se le ocurre ir a un restaurante de mariscos si no le gustan? Una forma segura de arruinar la experiencia en un lugar como este. Para gustos, los colores… pero si tus favoritos son los completos».