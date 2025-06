Querido humorista que triunfó en Viña habló por primera vez sobre muerte de su hijo: «Les contaré la verdad, la pasta lo mató»

En el más reciente capítulo de Only Fama, el comediante Dino Gordillo fue uno de los invitados y, por primera vez, habló abiertamente sobre la dolorosa muerte de su hijo Aldo.

Ya han pasado tres años desde su partida, y en conversación con José Antonio Neme y Fran García-Huidobro, el humorista recordó ese duro momento para su familia.

«Nosotros estuvimos siempre con él. Estuvimos en los buenos momentos, en los malos momentos, lo apoyamos en todas y luchó contra algo y no pudo más», comenzó contando.

Fue en ese contexto donde reveló que la causa del fallecimiento de su hijo fue el consumo de drogas. «Les voy a contar la verdad, no lo he contado nunca. Mi hijo tuvo problemas con las drogas. La pasta mató a mi hijo», confesó.

Dino Gordillo habla por primera vez sobre la muerte de su hijo

Además, explicó lo difícil que es enfrentar una situación así sin una red de apoyo:»En esa cuestión, mientras tú no estés en un círculo de amor y cariño, de afecto, es propenso en cualquier momento que suceden estas cosas», señaló.

Gordillo también recordó los tiempos en que su hijo estuvo estable:»Y Aldo, cuando estaba conmigo, estaba con nosotros acá porque tuvo su tratamiento, andaba una joya. Entonces fue a Concepción y pasaron muchas cosas y ahí quedó en el aire y el guatón tomó la decisión nomás», relató con emoción.»Tú más no puedes hacer», agregó con tristeza.

El comediante también se refirió a lo complejo que fue luchar contra esta adicción:«Luchamos muchos años y es muy difícil, pero es una enfermedad que no es como la cocaína, que vas a un tratamiento y ya. La pasta base le va matando su cabecita, les va cambiando su forma. Lo angustiaba cuando no la tenía y ahí es cuando tienes que estar para apañar, para no darle la opción que salga a buscar», explicó.

Dino también recordó que muchas veces su hijo se alejaba, y que como familia hacían todo lo posible por ayudarlo: lo buscaban, lo internaban y siempre estaban ahí para él.

Finalmente, cerró con una frase llena de amor:«Doy gracias a Dios de haber tenido a mi guatón 42 años conmigo», dijo emocionado.