«Attack on Titan en Concierto» en Chile: Conoce cuándo, dónde y cómo comprar entradas

Sin dudas, Attack on Titan es uno de los animes más aclamado del último tiempo y próximamente llegará un concierto a Santiago, el que le rendirá homenaje a la saga de Eren Jaeger y la Legión de Exploración.

Este anime ha ganado importantes premios como «Mejor Anime del Año» y «Primer Premio al Impacto Global» en la plataforma Crunchyroll.

Y ahora los fanáticos nacionales podrán vivir una tremenda experiencia en «Attack on Titan en Concierto». La agrupación The Geek Orchestra, dirigida por José Aranda, se presentará el 26 de septiembre en Teatro Teletón. De este modo, se recorrerá la historia de Eren y la Legión de Exploración en la lucha contra los Titanes y la extinción de la humanidad.

Con más de 40 músicos en escena, «Attack on Titan en Concierto» fusionará la energía de una banda de rock y la majestuosidad de la orquesta sinfónica. De este modo, interpretarán el soundtrack, lo que será acompañado con grandes momentos de la serie proyectada en pantalla

Vale señalar que las puertas del recinto se abrirán a las 18:00 horas, el show iniciará a las 19:00 horas. Mientras que a las 20:40 horas terminará el evento.

¿Cómo comprar entradas para «Attack on Titan en Concierto»?

Las entradas para «Attack on Titan en Concierto» que se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre en Teatro Teletón, se encuentran disponibles a través de eventrid.

