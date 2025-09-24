Luto en el mundo del deporte: Confirman muerte de destacado exfutbolista chileno tras sufrir paro cardíaco

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto en mundo del fútbol nacional. Resulta que se confirmó el fallecimiento del exfutbolista y exentrenador, Héctor Roco de 59 años.

El exjugador era mediocampista y militó en diversos clubes del medio chileno. Sin embargo, el cuadro, en el que dejó más huella, fue en Unión San Felipe, donde fue capitán e incluso más adelante entrenador.

La lamentable noticia fue comunicada por el medio ElAconcagua.cl. De este modo, dieron a conocer que

Héctor, «Cabezón» Roco perdió la vida en la madrugada de este miércoles en el hospital San Camilo de San Felipe tras sufrir un paro cardíaco.

La trayectoria de Héctor Roco

Es importante señalar que Héctor Roco es muy querido por los hinchas de San Felipe. En 1988, el mediocampista logró el ascenso a Primera División. Luego, en el 2000, ya cerca de su retiro, otra vez logró llegar a la máxima categoría con el equipo. Periodo, en el que, según consignó AS Chile, fue capitán.

Vale señalar que el exfutbolista también defendió las camisetas de Naval, Everton de Viña del Mar y Unión Española. De acuerdo a ADN, en la temporada de 2020 dirigió a Unión San Felipe.

La partida de Héctor Roco ha generado gran conmoción en el fútbol chileno y desde Everton le dedicaron un sentido mensaje.

«Lamentamos profundamente el fallecimiento de Héctor Roco Lucero, exjugador Oro y Cielo que defendió con orgullo nuestra camiseta en 223 ocasiones entre 1991 y 1997. A su familia, amigos, excompañeros y a todos quienes compartieron su vida dentro y fuera de la cancha, les enviamos nuestras más sentidas condolencias y un fraterno abrazo en este difícil momento», indicaron desde club de Viña del Mar.

También te podría interesar: Alexandra Litvinova comparte su primer registro junto a Alexis Sánchez y se hace viral al instante: «Mi equipo»