Festigame Caja Los Andes 2025 anuncia a los jurados de la esperada Competencia de Cosplay

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo el tan esperado Festigame Caja Los Andes 2025. Icónico evento gamer que se llevará a cabo el sábado 25 de octubre entre 10:00 y 00:00 horas y contará con grandes atracciones como competencias e invitados que revolucionarán a los fanáticos de todas las edades.

Y en la jornada de este miércoles, se dieron a conocer a los jurados nacionales de la esperada Competencia de Cosplay, que al igual que en versiones anteriores, reunirá a los mejores exponentes de esta disciplina en nuestro país.

Conoce a los jurados de la Competencia de Cosplay

Talicosplay (@talicosplay): Tali cuenta con una gran trayectoria en Chile. De hecho, es el actual ganador de la competencia en Comic Con. Además, desde sus inicios en esta disciplina ha estado presente en Festigame. De hecho, en las versiones de 2023 y 2024 estuvo en el podio. Con una gran gama en la caracterización de personajes de videojuegos, se ha posicionado como uno de los Cosplayer más relevantes de la escena actual en Chile.

Maripicosplayer (@maripicosplayer): Ha sido finalista en diversas competencias y estuvo en el podio de la Competencia Cosplay Team en la edición 2023 del festival. Además, ha colaborado con marcas como Riot Games y el videojuego Genshin Impact. Vale señalar que cuenta con 5 años de experiencia en Cosplay.

Ichiiball (@ichiiball): luego de un breve receso, Ichiiball volvió con todo al mundo del Cosplay con una renovada pasión y dedicación, lo que la llevó a transformarse en la campeona de la última edición del festival. Y ahora, promete seguir sorprendiendo con proyectos que lleven su talento a otro nivel.

Vale señalar que las inscripciones y bases para la etapa de clasificación de esta competencia de Festigame Caja Los Andes 2025 se encuentran disponibles en www.festigame.com, y estarán abiertas hasta el martes 30 de septiembre.

La clasificación definirá a 15 finalistas, y se llevará a cabo de manera online entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre.

Recuerda que las entradas para Festigame Caja Los Andes 2025 están disponibles a través de PuntoTicket.