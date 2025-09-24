RadioActiva se la juega con un concurso por entradas para el concierto de Lola Índigo en Chile: Participa ACÁ

Hace un tiempo se anunció el concierto de que la popular cantante y bailarina española, Lola Índigo, llevará a cabo el viernes 3 de octubre en el Teatro Caupolicán.

Y en RadioActiva queremos que no te pierdas esta experiencia, por lo que traemos un concurso para que no te pierdas este tremendo show.

Participar es muy sencillo. Solamente debes rellenar el formulario que te dejamos al final de esta nota con los datos solicitados. Y listo, ¡estarás concursando!.

Lola Índigo llega a Chile con su «Nave Dragon Tour»

La visita de la artista española que fusiona el pop, dance y la música urbana a nuestro país se da en el marco de su «Nave Dragón Tour», gira que lleva el mismo nombre que su más reciente álbum.

Este nuevo disco de Lola Índigo cuenta con canciones que han tenido un gran recibimiento como «1000Cosas» con Manuel Turizo, «La Reina Remix» junto a Villano Antillano y María Becerra.

¿Además, «Nave Dragon» también cuenta con una canción con el querido cantante chileno Kidd Voodoo, la que se titula «Q Somos?».

Es importante señalar que anteriormente Lola Índigo había estrenado los discos «Akelarre»y «La Niña». Proyectos con los que dio a conocer su esencia musical. Asimismo, le rindió homenaje a reconocidas referentes de los 2000.

De esta manera, la artista española llegará a Chile con sus nuevas canciones y sus antiguos hits.

Cabe destacar que Lola Índigo alcanzó gran popularidad por su participación en el programa Operación Triunfo de 2017. Luego, se posicionó muy bien en la escena española y actualmente cuenta con millones de reproducciones en plataformas digitales.

