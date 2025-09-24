Alejandro Sepúlveda anuncia lluvia en la Región Metropolitana: Conoce cuándo se desarrollarían precipitaciones en Santiago En la mañana de este miércoles, el periodista especializado en meteorología de Mega reveló la fecha en la que llegaría la lluvia en la Región Metropolitana y la intensidad que tendría. Revisa el pronóstico del tiempo a continuación.