Canal 13 da el golpe y confirma el regreso de popular rostro que estaba en otra estación televisiva: «Es volver a casa»

Recientemente, Canal 13 anunció el regreso de un reconocido periodista que hasta ahora formaba parte de Zona Latina. Hablamos ni más menos que de Manu González.

En especifico el comunicador era parte de Zona de Estrellas, programa de farándula que lleva más tiempo al aire.

De hecho, varios panelistas de otros espacios han pasado por este espacio. Sin embargo, se marcharon tras recibir ofertas.

Manu González vuelve a Canal 13

A partir del lunes 29 de septiembre Manu González será parte del programa de entretención espectáculos «Hay que decirlo». De este modo, estará en el set junto a Willy Sabor, Paulina Nin de Cardona y Gissella Gallardo.

Es importante señalar que el periodista español llegó hace cerca de 20 años a Chile e inició su carrera en Canal 13 en el matinal «Juntos, el show de la mañana». Posteriormente, fue parte de diversos espacios como «Alfombra roja» y «Encuentros cercanos» y «Bienvenidos».

Luego, Manu González estuvo en otras casas televisivas, en espacios como «Secreto a voces» y «Mucho gusto» de Mega, «La mañana» de Chilevisión y «Zona de Estrellas» de Zona Latina.

Sin embargo, el comunicador indicó que el tiempo que estuvo en Canal 13 lo marcó. «Los años que estuve en el 13 fueron una ventana a la vida, porque hice cosas que nunca había realizado», indicó.

En este sentido, el periodista recordó con cariño su participación en «Inmortales» y «Alfombra Roja». «Para mí fue lo mejor que he hecho en este país. Fue recrear la vida de grandes personas de la cultura, de la música, de la política y del deporte chileno; los que ya no estaban con nosotros. Fue conocer y enterarme de la historia cultural de Chile», explicó.

Con respecto a su regreso a Canal 13, Manu González expresó: «Volver a la 13 es volver a casa, porque a pesar de haber trabajado en otros canales, y a los cuales les tengo un enorme cariño, siempre me sentí un niño 13».

Además, sobre reencontrarse con el equipo de «Hay que decirlo», el que es encabezado por Felipe Morales, el periodista español expresó: «Me emocioné mucho al encontrarme con grandes profesionales con los que empecé en este canal. Ellos eran muy jóvenes y venían con todo el ímpetu y el espíritu de revolucionar la televisión; y hoy ya son grandes profesionales y con una gran trayectoria».