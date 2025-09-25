Luto en TVN: confirman en vivo la muerte de un querido miembro del canal estatal

Durante la jornada de este miércoles que dio a conocer una lamentable noticia que enlutó a TVN. Resulta que un querido trabajador del canal estatal perdió la vida durante la madrugada de ayer.

Esta situación fue informada en el comienzo del matinal del canal, donde le dedicaron una sentidas palabras.

Conmoción por muerte de querido miembro de TVN

La lamentable noticia la comunicó Eduardo Fuentes en el programa matutino. Instancia en la expresó: «Antes de cualquier otra cosa, quiero enviar un abrazo grande a la familia de don Jorge Carrasco, conductor de nuestro canal que lamentablemente falleció durante esta madrugada».

Además, agregó: «Lo queremos mucho y a su familia un abrazo gigantesco. Muchas gracias por todo, querido Jorge».

Horas después, en la edición del mediodía de 24 Horas, Monserrat Álvarez también se tomó un momento para dedicarle algunas palabras al chofer.

«Como Departamento de Prensa de TVN, queremos expresar nuestras condolencias a la familia y amigos de Jorge Carrasco, chofer del equipo de movilización de nuestro canal», expresó la comunicadora.

Además, la periodista dio a conocer detalles del estado de salud del conductor. «Lamentablemente ha fallecido durante esta jornada, aquejado de un cáncer», mencionó.

«Enviamos nuestro afecto a su esposa, a sus hijos y nietos», agregó Monserrat Álvarez, mientras mostraban fotografías del trabajador.

Además, desde TVN dieron a conocer que los funerales de Jorge Carrasco se llevarán a cabo hoy, jueves 25 de septiembre en el Cementerio Parque del Recuerdo Cordillera, en la comuna de Puente Alto.

