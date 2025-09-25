Exfigura televisiva será formalizada por cuasidelito de lesiones graves por atropello en Vitacura: La acusan de negligencia

Recientemente, se dio a conocer que una exchica reality enfrenta una difícil situación. Hablamos de Eliana Albasetti, quien será formalizada por cuasidelito de lesiones graves.

Según informó La Cuarta, la exfigura televisiva habría atropellado con su automóvil, un MG ZS a un motociclista.

El accidente vial ocurrió el pasado 15 de marzo en la comuna de Vitacura. Específicamente en la intersección de Vespucio Norte con avenida Vitacura.

Acusan presunta negligencia por parte de la exchica reality

De acuerdo a un documento de la Fiscalía Oriente al Juzgado de Garantía, Eliana Albasetti no estaba atenta a las condiciones del tránsito, lo que habría generado que ocurriera el accidente.

«Al no estar atenta a las condiciones del tránsito, realiza un viraje no permitido e imprudente hacia la izquierda con la finalidad de continuar la marcha hacia Avenida Américo Vespucio Norte, colisionando a la motocicleta conducida por la víctima», señala el documento, según informa BioBioChile.

Asimismo, según los antecedentes presentados, el motociclista cayó al suelo y sufrió lesiones a consecuencia del impacto. De hecho, se le diagnosticó «fractura de tobillo izquierdo de carácter grave»

Debido a esto, Eliana Albasetti será formalizada por el cuasidelito de lesiones graves. Esto se debe a que el Ministerio Público considera que hubo negligencia por parte de la exchica reality.

De este modo, la exfigura de TV, se tendrá que presentar en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el 3 de noviembre. Fecha para la que quedó programada la audiencia.

«Es importante aclarar que los cargos podrían quedar sin efecto tras finalizar la investigación, por lo que no se debe considerar como culpable a la imputada.

Por otro lado, es relevante recordar que Eliana Albasetti se hizo conocida en Chile en 2008 por su participación en la segunda temporada de «Amor Ciego». Luego, fue parte de otros espacios como «Pelotón» y «Calle Siete».