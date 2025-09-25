Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler sorprende en CHV y revela cuándo llegan las precipitaciones a Santiago

Cada vez falta menos para el fin de septiembre. Además, nos encontramos en pleno periodo de primavera. Sin embargo, desde hace algunos días se viene anunciando lluvia en la Región Metropolitana.

En este sentido, durante la mañana de este jueves, en CHV Noticias, la meteoróloga Allison Göhler entregó su pronóstico del tiempo para Santiago y dio a conocer cuándo llegarían las precipitaciones a la capital del país.

Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló en CHV cuándo llegarían las precipitaciones a la capital

A pesar de que durante esta semana hemos tenido temperaturas sobre 20 grados en la capital del país, la meteoróloga de CHV indicó que esto cambiará este viernes 26 de septiembre. Jornada en la que se registraría lluvia en la Región Metropolitana.

«Se confirma la lluvia entonces durante la tarde. Insistimos que no se descarta alguna llovizna tempranito, pero la lluvia llega de frentón más en la tardecida», explicó Allison Göhler.

En este sentido, la profesional indicó que caerían entre 3 y 5 milímetros de agua durante dicho día.

Sin embargo, Allison Göhler aclaró que después del viernes. Jornada en la que llegaría la lluvia en la Región Metropolitana, se volverían a registrar temperaturas primaverales durante el sábado y domingo.

Revisa las temperaturas que se esperan para los próximos días en la capital

La meteoróloga de CHV informó a través de su pronóstico del tiempo en Santiago que para hoy, jueves 25 de septiembre, se espera que la temperatura máxima llegue a 24 grados.

Por otro lado, durante el viernes de esta semana, día en el que se espera lluvia en la Región Metropolitana, la máxima en la capital sería de 16 grados y la mínima de 9 grados, de acuerdo a la profesional.

En tanto, Allison Göhler señaló que en el transcurso del sábado 27 de septiembre, la temperatura más alta alcanzaría los 23 grados y la más baja 3 grados. Mientras que para el sábado 28 se espera una máxima de 24 grados y una mínima de 6.