Equipo de Contigo en la Mañana (CHV) vivió momento de terror en Barrio Franklin tras ser víctimas de violento ataque

Durante la mañana de este jueves, el equipo del matinal de Chilevisión (CHV), «Contigo en la Mañana» vivió una compleja situación en el barrio Franklin.

Esto ocurrió en medio de una fiscalización de Carabineros, en el marco de una investigación de robo de teléfonos.

En esta instancia, la notera Daniela Muñoz, estaba acompañando a funcionarios policiales mientras realizaban un control de identidad a tres jóvenes, quienes eran comerciantes ambulantes.

En este sentido, de acuerdo a lo que se pudo ver en el espacio, a los individuos les molestó la presencia de la prensa. De hecho, uno que se encontraba vestido de rojo les dijo al equipo del matinal de CHV que dejaran de grabar y se fuera.

Equipo del matinal de CHV sufrió violenta agresión en barrio Franklin

Luego de la fiscalización de Carabineros, los jóvenes se retiraron del lugar. Sin embargo, al rato, el que vestía de rojo volvió y le tiró piedras a la van del equipo del matinal de CHV, quienes se tuvieron que retirar del lugar.

«Alcanzaron a llegar dos piedrazos», indicó la reportera, quien se resguardó en el el vehículo junto a sus compañeros.

A pesar del ataque, la comunicadora dio a conocer que ningún miembro del equipo terminó con lesiones. «Para la tranquilidad de los televidentes, estamos bien», expresó.

En tanto, desde el estudio, Julio César Rodríguez indicó que recibieron antecedentes ue relacionan al grupo con actividades que van más allá del comercio ambulante.

«Justo nos estaban llegando antecedentes sobre este grupo de personas, quiénes eran y lo que hacen. Nos dicen que es mucho más que comercio ambulante», indicó JC, quien valoró que la situación no escalará más y que los miembros del equipo no terminaron lesionados.

