«La Máquina: The Smashing Machine» protagonizada por Dwayne Johnson, «La Roca»: Conoce la fecha de estreno en cines de Chile

Próximamente, «La Máquina: The Smashing Machine» del director Benny Safdie y del estudio 24 llegará a los cines de nuestro país.

Esta cinta trata sobre Mark Kerr, icónico luchador de las artes marciales mixtas estadounidense, quien será interpretado por Dwayne Johnson, también conocido como «La Roca» por su participación en la WWE.

De este modo, esta nueva película reunirán a los fanáticos del artista marcial con los de la lucha libre.

Vale señalar que Dwayne Johnson ha dado mucho que hablar por el cambio físico que tenido por esta película, ya que luce más delgado de como estamos acostumbrados a verlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dwayne Johnson (@therock)

«La Máquina: The Smashing Machine» va a retratar la vida de Mark Kerr. De este modo, se mostrará sus enfrentamientos contra sus oponentes y también a sus adicciones.

Además, con un papel cargado de humanidad y vulnerabilidad, la actriz Emily Blunt interpreta a Dawn Staples, la mujer que acompaña a Kerr en su viaje de amor, redención y dolor.

«La Máquina The Smashing Machine» es un retrato de los sacrificios y esfuerzos que existe detrás del éxito. En este proyecto se fusiona la emoción, drama y un elenco en estado de gracia.

¿Cuándo llega «La Máquina The Smashing Machine» a los cines chilenos?

Luego del gran éxito que ha tenido en Venecia y la gran recepción en otros festivales internacionales, la película protagonizada por «La Roca» llegará a los cines de nuestro país. Específicamente, el jueves 16 de octubre.

De este modo, esta cinta promete emocionar y sorprender al público chileno.