Dunga de La Combo Tortuga no oculta sus ganas de llegar al Festival de Viña: «Estamos trabajando mucho»

Durante la jornada de este miércoles, Dunga de La Combo Tortuga estuvo presente en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia en la que habló del recientemente lanzamiento con DrefQuila, «X si te arrepientes», posibilidad de llegar al Festival de Viña y más.

En este sentido, Dunga dio a conocer que la canción se dio después de que se encontró con el artista urbano en los Premios Pulsar. Instancia en la que le indicó: «Tengo una canción bien mexicanota ¿Por qué no la escuchai para cachar si de repente te podis montar?».

De este modo, la voz de La Combo Tortuga indicó que al día siguiente se la mandó temprano y que fue del gusto de DrefQuila. De este modo, grabaron la canción en el estudio del urbano.

«Es importante, tener una conexión buena. Tuvimos una muy buena onda con él», reveló el cantante de cumbia.

Dunga y la posibilidad de que La Combo Tortuga llegue al Festival de Viña del Mar

Posteriormente, el cantante fue consultado con respecto a la posibilidad de que La Combo Tortuga llegue al Festival de Viña del Mar.

Frente a esto, Dunga señaló: «Estamos trabajando mucho para poder llegar a ese escenario«.

Si bien indicó que estar en la próxima versión del Festival de Viña sería «muy luego», mencionó que «siento que con la carrera que llevamos, con los 15 años de carrera que llevamos, tenemos un show parado para dejarla caga».

«Estamos trabajando, estamos tranqui, igual. Si sale, bacán, y si no, seguir trabajando. Y yo creo que si lo planificamos así se va a dar», agregó el vocalista de La Combo Tortuga.

En este sentido, Dunga señaló: «Lo visualizamos, estamos trabajando para allá, estamos en ese plan. Pero si no, hay que seguir dándole».

