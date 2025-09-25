Concierto sinfónico de One Piece llega a Chile: Dónde, cuándo y cómo comprar entradas

No caben dudas de que One Piece es una de las series de anime más memorables del último tiempo. Y próximamente en el Teatro Cariola se llevará cabo un tremendo evento sinfónico de la serie, que no dejará a ningún fanático indiferente.

El show se titula «Sinfonía de la Liberación», el que está enfocado en el capítulo 1.071 de la serie, en el que el protagonista Monkey D. Luffy logra su transformación más poderosa hasta ahora.

La historia de este personaje junto al resto de toda su tripulación cuenta con una gran fanaticada en Chile. Y cada pieza musical de esta función hará que los fans se sumerjan en las emocionantes batallas, giros inesperados y momentos más conmovedores del anime.

Este show que se llevará a cabo en Teatro Cariola será llevado a cabo por parte del Cuarteto Bronte y su Orquesta Sinfónica, quienes revivirán momentos icónicos de One Piece a canciones como «Bink’s Sake», «Overtaken» y el opening «We Are» para que, al igual que al igual que en otras oportunidades, sea coreado por todas y todos los seguidores de la popular serie.

Vale señalar que este tremendo evento se desarrollará el próximo 15 de noviembre, a las 19:30 horas, en el recinto que está ubicado en calle San Diego.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de One Piece?

No desaproveches esta oportunidad de vivir la experiencia de una tarde llena de música con «Sinfonía de la Liberación». Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketplus.

Aprovecha que quedan pocos tickets para el concierto sinfónico de One Piece. De hecho, la única ubicación disponible es el acceso general que tiene un valor de $23.000.

