Naya Fácil es acusada de robar en Japón y las redes sociales explotan: La influencer alzó la voz

Naya Fácil se encuentra en un viaje por Asía junto a su hermana. Sin embargo, esta aventura no se ha basado solamente en buenos momentos, ya que también ha contado con polémicas.

La influencer ha recorrido países como Japón y Corea del Sur. Y un registro que compartió le ha significado diversas críticas en redes sociales.

Resulta que Naya Fácil compartió un registro desde Japón, en el que aparece junto a su hermana llevándose un cartel junto a su hermana. Hecho por el que fue acusada de robar y que se viralizó rápidamente.

«Naya fácil y su hermana robando en Japón, se fueron sin pagar del restaurant y luego robaron unos afiches de otro lugar», dijo una persona en X (antes Twitter).

Naya fácil y su hermana robando en Japón, se fueron sin pagar del restaurant y luego robaron unos afiches de otro lugar. pic.twitter.com/Iy1uowrW3W — Shady Princess (@shaddyprincesss) September 25, 2025

«La van a deportar, y hará un live llorando, dirá que no puede volver al país y le pedirá plata a todos los aweonados que la siguen. Se viene…», dijo otra cibernauta.

Sin embargo, también hubo gente que la defendió. «NO SE FUE DEL RESTAURANT SIN PAGAR LOCO Y FUE LA HERMANA LA Q SACÓ EL CARTEL, NO LA NAYA», dijo una persona en la red social ya nombrada.

Naya Fácil alza la voz tras ser acusada de robar en Japón

Tras las múltiples críticas en su contra, la influencer alzó la voz.

«Cosas que inventan de mí, parte número 827383839», señaló a través de una reciente publicación.

Además, expresó: «Lo que faltaba que inventaran. Han inventado tantas cosas de mí que ya solo me río, nos vemos en Canadá entonces«.

«Y los comentarios peor jajaja se creen todo. Bueno que en Facebook son puros viejos y viejas, jajaja no cachan ni una«, agregó.

Posteriormente, la influencer compartió otro post, en el que indicó: «Me gusta que inventen jajaja así la gente se lo cree. Ahora somos lanza internachional«.