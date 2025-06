Naya Fácil reveló que cambiará su nombre legal y este será el oficial: «Estamos en proceso…»

Durante su participación en el más reciente capítulo de Podemos Hablar, Naya Fácil se sinceró con Diana Bolocco sobre diversos temas personales, incluyendo su deseo de modificar legalmente su identidad.

La creadora de contenido, cuyo nombre actual es Nayadeth Mercedes Neculhueque Quimen, explicó que no se siente representada por él. Por lo mismo, está avanzando en un trámite para adoptar oficialmente el nombre con el que todo Chile la conoce. “Mi nombre real es Naya Fácil, y pronto lo será también legalmente”, afirmó con determinación.

Naya Fácil y cambio de nombre

Al respecto, añadió: “La verdad, no me gusta llamarme Naya Neculhueque Quimen. El nombre que me representa es Naya Fácil”, destacando la desconexión que siente con su nombre de nacimiento.

En ese momento, la conductora del espacio le preguntó si efectivamente planeaba hacer el cambio de forma formal, a lo que ella respondió sin dudar: “Estamos en proceso de eso”.

Además, la influencer explicó el origen del apodo que hoy es su marca personal: “Pensé en llamarme ‘Naya Difícil’ en un momento, porque la verdad es que mi vida ha sido todo menos fácil. Pero me pareció más irónico y simpático llamarme ‘Naya Fácil’, como una forma de resignificar todo lo que me ha tocado vivir”.

Durante la conversación, también se refirió a los recientes problemas de salud que enfrentó, cuando tuvo que ser hospitalizada y postergar un viaje soñado a Santorini, Grecia.

Finalmente, pudo concretar el viaje, pero confesó en el espacio de conversación que su impulsividad le ha traído consecuencias. “Me ha hecho cometer muchos errores”, señaló.

“Les pedí el alta a los médicos… quería cumplir mi sueño de conocer Grecia. Pero ellos fueron súper tajantes: si viajaba, podía morir”, agregó, recordando ese difícil momento. También comentó que “me dijeron que ya no había opción de antibióticos orales, que necesitaba hospitalización urgente, no mañana ni pasado. ¡Era ahora ya!”.