¡La Primera volvió a hacer historia!: Stephanie Vaquer se convirtió en la campeona mundial femenina de WWE

La noche de este sábado, la peleadora nacional Stephanie Vaquer logró hacerse con el Campeonato Mundial Femenino de la WWE. La oriunda de San Fernando conquistó el título más importante de la compañía más grande de lucha libre del mundo.

Stephanie Vaquer venció a una de las mejores luchadoras del mundo, la japonesa Iyo Sky, para quedarse con el preciado cinturón. La chilena se convirtió en la primera mujer latinoamericana en conseguir este triunfo.

Stephanie Vaquer apareció por primera vez en WWE en abril de este año, pero su debut oficial en RAW, marca de la compañía, fue en junio. Desde entonces, «La Primera» ha tenido un ascenso meteórico en la lucha libre más importante del mundo.

Anoche, en Wrestlepalooza, Stephanie Vaquer logró derrotar a su oponente, Iyo Sky, en una pelea por el campeonato que duró aproximadamente 20 minutos. La contienda fue calificada por los expertos como de «5 estrellas«.

Dentro de la lucha, ambas realizaron sus mejores movimientos, y dieron una pelea que enloqueció a los fanáticos, y tuvo a todo Chile apoyando a la nuestra. La peleadora nacional realizó su famoso «Devil’s Kiss«, además del característico «SVB», sin embargo, Iyo Sky no se rindió.

Finalmente, la lucha terminó cuando «La Primera» concretó una espectacular maniobra en el aire llamada «Spiral Tap«, que acabó con la fatigada luchadora japonesa.

Tras campeonar, la luchadora nacional se vio muy emocionada, y fue hasta donde su padre, que se encontraba en el público, para celebrar con él.

Stephanie Vaquer sigue haciendo historia, tras convertirse en la primera doble campeona de NXT, y ahora, la campeona máxima de WWE.

