Luto en Mega: Informan fallecimiento de querido integrante del canal

Mega sufrió una lamentable pérdida recientemente, lo que comunicaron el día de ayer, en el noticiero del canal. Sus compañeros lo homenajearon en vivo, y también, otros lo despidieron a través de redes sociales.

Las causas de su fallecimiento no fueron anunciadas, ya que desde el medio, le dieron prioridad a destacar la labor, y la cercanía de su compañero.

Informan fallecimiento de querido miembro de Mega

El Meganoticias Actualiza Sábado, del día de ayer, se vio interrumpido por una triste noticia. El fallecimiento de Claudio Toro Concha, quien llevaba años como Productor Comercial del canal. La encargada de comunicar la noticia fue la periodista Paloma Ávila, quien se refirió así:

«Hoy queremos detenernos para rendir un homenaje muy sentido. Se ha ido un compañero joven, sensible y profundamente querido por todos nosotros. Se trata de Claudio Toro, quien iluminó por cinco años Megamedia con su generosidad y sonrisa en cada rincón».

«Su partida nos deja un silencio que pesa, pero también el recuerdo de su talento, su calidez y las risas que compartimos. A su familia, amigos y a todos quienes lo hicieron, les enviamos nuestro abrazo más sincero y a él, nuestro agradecimiento eterno por el tiempo y las enseñanzas que nos regaló», cerró.

También, en el noticiero, informaron que el velorio de Claudio tuvo lugar durante la tarde de ayer, en el Parque Manantial de Maipú, y que hoy, domingo 21, se realizará su funeral en el cinerario del mismo recinto.

