«Es de las mujeres más manipuladoras…»: Mariela Sotomayor arremetió con todo contra Faloon Larraguibel

El último capítulo de «Juzgamos y nos funamos«, podcast de Danilo 21, tuvo como invitada a la periodista Mariela Sotomayor, quien lanzó una dura crítica a Faloon Larraguibel.

Cabe recordar que Mariela y Faloon compartieron encierro en el reality «Ganar o Servir«. En la instancia, acabaron con peleas y discusiones que incluso casi llegaron a tribunales.

Mariela Sotomayor arremetió con todo contra Faloon Larraguibel

Durante el podcast, Mariela Sotomayor arremetió contra Faloon, por su rol en la televisión: «Es de las mujeres más manipuladoras y creo de las que calientan más el asiento en los medios, porque de verdad no le veo su aporte de ninguna forma«.

Después de salir del encierro, Faloon Larraguibel aseguró que Mariela Sotomayor se había burlado de su situación de violencia intrafamiliar, e incluso amenazó con llevarla a tribunales.

Al respecto, Mariela aseguró: «Le ofrecí ayuda por el tema del robo de su ropa. Cuando llegué allá le conté que yo había pasado por una situación muy similar a la de ella. Imagínate cómo me sentí yo en mi casa sabiendo que yo había sido víctima de algo horrible, igual o incluso mucho peor».

«¿Con qué cara de raja podis mentir así? ¿Quién crees tú que eres que puedes llegar y sentarte con un micrófono a mentir de esa forma para decir algo tan feo de una persona? Nunca me había reído de ella, jamás», agregó.

Para cerrar, repasó a Faloon: «Me hizo daño y creo que una persona que hace eso no es digna de tener un micrófono que le dé la amplitud que te dan los medios de comunicación. Ni siquiera en esta cuestión de Arsmate le ha ido bien, porque el tiempo de mostrar las pechugas y el traste, y ser solo una cara bonita, ya pasó«.

También podrías leer en RadioActiva: «Llegué al día siguiente»: María Luisa Godoy reveló el lapsus que sufrió en evento que debía animar