«Llegué al día siguiente»: María Luisa Godoy reveló el lapsus que sufrió en evento que debía animar

En el último capítulo del podcast, «Mari Con Edu«, de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, la comunicadora reveló una particular anécdota.

Resulta que María Luisa Godoy debía ir a animar un evento en una empresa, pero se confundió y llegó al día siguiente.

María Luisa Godoy reveló que el lapsus que sufrió en evento que debía animar

La temática del capítulo del podcast era los grupos de WhatsApp, por lo que María Luisa Godoy reveló: «Yo me di cuenta que habían muchos Whatsapp que nunca veía. Tú fuiste testigo que el otro día llegué al día siguiente a un evento«.

«La Mari llegó a un evento y había sido el día anterior, el problema es que ella lo animaba«, bromeó Eduardo Fuentes.

Así, la comunicadora explicó que una marca de la que es embajadora le pidió animar un evento de la empresa, lo que obviamente aceptó. Sin embargo, al llegar al lugar no había nadie en el centro de eventos:

«Justo iba hablando con teléfono contigo (Eduardo) (…) Y de repente digo ‘qué raro, no hay nadie. ¿Se habrá cancelado por la lluvia? Te voy a cortar para llamar a los gallos, qué por qué no hay nadie’».

«No había ni un auto afuera. Yo decía ‘qué raro’. Y era ese día que llovió un montón, ¿se acuerdan? Yo dije ‘se debe haber cancelado por lluvia, en una de esas, no sé’», agregó María Luisa Godoy.

En esa misma línea, Eduardo Fuentes comentó que su compañera estaba muy enojada: «‘¿cómo no me avisan? La gente poco profesional que no avisa que se canceló por lluvia’».

Entonces, María Luisa Godoy llamó a la empresa, y le respondieron: «Me dice: ‘Mari, el evento fue ayer y no llegaste. Te pusimos Whatsapps ‘¿dónde estás? ¿A qué hora llegas?’. Y no llegaste’».

«Yo nunca vi los mensajes. Dije ‘¿cómo no me llamas? Si no te contesto, ¿cómo no me llamas?’. Yo lo tenía anotado en mi agenda», reveló la animadora entre risas.

Para su suerte, no hubo consecuencias por no ir: «No llegué al evento, no se enojaron conmigo, menos mal. Fue un chascarro que me pasó. Menos mal me perdonaron, lo entendieron y yo dije ‘para la otra llámenme’».

