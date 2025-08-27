Inesperado giro en matinal de Canal 13: Hombre llegó ofreciendo ayuda y terminó agrediendo a equipo de Tu Día

Durante este miércoles, se vivió una inesperada situación en el matinal de Canal 13 «Tu Día». Instancia, en la que el equipo del programa fue agredido durante un despacho.

El incidente tuvo lugar en Estación Central, después de que tres novillos se escaparon de un corral y comenzaron a deambular, alterados por el tránsito.

Inesperada situación en «Tu Día»

Esta situación era informada por el periodista Gabriel Alegría junto a su camarógrafo.

En este contexto, apareció Manuel, un hombre de avanzada edad, quien en primera instancia se mostró colaborador e incluso ofreció su ayuda. En concreto, puso a disposición su camión para trasladar a los animales y que dejaran de entorpecer el tráfico.

Sin embargo, de un momento a otro, el periodista del matinal de Canal 13 empezó a gritar: «¡Caballero, no! ¡Caballero, no le voy a permitir eso! ¡Eso sí que no!».

Luego, explicó que «este caballero, don Manuel, el que dijo que venía a ayudar, nos golpeó la cámara recién. ¡Y miren cómo está! ¡Dé la cara ahora!».

«¡Caballero, basta! ¡Grábenlo! ¡Véanle la cara a este caballero! El supuesto que venía a ayudar, el que decía que venía a rescatar animales. Y mírenlo», agregó el notero de Tu Día.

El periodista de Canal 13 explicó que la reacción del hombre fue debido a que no lo habrían dejado llevarse a los animales y prefirieron esperar a funcionarios policiales.

«Nosotros le dijimos que no y él se molestó conmigo, porque le dije que no se podía llevar los animales sin la presencia de los municipales. Él dice que yo fui prepotente con él, lo cual es completamente falso. Ustedes me conocen, jamás lo hubiese tratado así», indicó Gabriel Alegría.

En el estudio del matinal de Canal 13 infirieron que el hombre pudo haber tenido otras intenciones y no únicamente ayudar. De hecho, se teorizó que habría querido quedarse con los novillos o que tenía alguna responsabilidad con la fuga de estos.

Posteriormente, Manuel se fue y los animales fueron llevados a un sitio eriazo, donde hay una toma. En este sentido, Carabineros llegó a investigar la situación.