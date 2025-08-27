«Siento que me lleva la vulnerabilidad»: Natalia Valdebenito enfrenta lamentable pérdida familiar
A través de sus redes sociales, Natalia Valdebenito reveló que enfrentó una compleja situación familiar y compartió un extenso desahogo.
Recientemente, la humorista Natalia Valdebenito dio a conocer una lamentable situación a través de sus redes sociales.
La humorista reveló que lleva bastante tiempo afectada por la muerte de su abuela. En este sentido, para expresar su sentir, compartió una fotografía de ella junto a un emotivo mensaje de desahogo.
«Dos meses y recién puedo escribir algo. ‘Tú siempre con tus papeles’, me dijiste una vez que me contabas cómo era cuando niña», señaló Natalia Valdebenito.
Además, la humorista menciono que «extraño tanto conversar contigo. Mostrarte un aroma nuevo. Escuchar tu opinión. Cumplir tus caprichos. El contrabando de paracetamol. Ver una teleserie que parece la misma, pero es otra. Oírte. Extraño tanto tu voz».
En este sentido, Veldebenito reconoció que «ha sido tan duro que ni te imaginas, Vita mía. Han pasado cosas y a veces te pienso como que no te has ido y me veo planeando el día para ir a verte».
Posteriormente, la humorista que estuvo en la edición del 2016 del Festival de Viña, recordó el periodo en el que estuvo cuidando a su abuela junto a su familia.
«No tuvimos cumpleaños ni tortas. No había cómo celebrar, si a cada segundo te perdíamos. Sin embargo, atesoraré esos días de un horror hermoso. De tanto amor. De un miedo compartido. De aprender a pensar en frío pese al dolor. De acompañarte a tu viaje por el delirio y por siempre agradecer ese pasaje a la nada contigo», indicó.
«Abrázame, Vita. Siento que me lleva la vulnerabilidad. Que sin tus palabras duras frente a la vida me pierdo. Aprendí a tiempo la humildad de la muerte», agregó Natalia Valdebenito.
El desahogo de Natalia Valdebenito
Según informó La Cuarta, la humorista señaló que «mi miedo más grande es no ser fiel a mí misma y eso te lo debo a ti. Porque me enseñaste el valor que tú creías que tenía. Gracias por eso y más. Por tus ojos de aceituna. Por tus dichos y formas, que se tatuaron en mí toda. Gracias por ser otro tipo de mujer. Esa mujer que se atreve a ir en contra de lo que se espera. La Antiabuela. La MEJOR abuela. La más consentidora».
«Dura como nadie. Real como pocas. Y nadie puede decir lo contrario. Te amo. Cuida a mi mamá. Cuídanos con esa verdad con que hacías las cosas», añadió la comediante.
Además, indicó que «extrañarte no se va a acabar nunca. Vivir sin ti por ahora es sobrevivir. Pero nos reímos igual y le ponemos empeño. Cuando se ponga bueno, te cuento».
