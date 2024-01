Carabineros detuvo a conductora en La Florida por soborno: Ofreció dinero y redes sociales

¡Te pasaste! Un particular momento se vivió hace poco, donde en este caso, la astucia no funcionó y fue castigado por Carabineros, eso sí, no podemos negar la personalidad de la chica que se quiso pasar de lista, lo que ella no sabía, era que el momento iba a quedar materializado para siempre.

Durante la tarde de este miércoles, mientras Carabineros estaba haciendo un procedimiento preventivo, los uniformados detuvieron a una conductora luego de que ella les ofreció dinero. Su idea era anular la infracción de tránsito.

El hecho ocurrió cuando personal de la subcomisaria Samuel Tisnao se encontraba haciendo controles preventivos, y llegó a la calle Santa Amalia. Donde se encontraba ubicado un supermercado Líder.

En el lugar del suceso, dos Carabineros fiscalizaron a una mujer de 31 años, que no contaba con la documentación de su vehículo.

La conductora, de nacionalidad chilena y sin antecedentes penales, fue multada y se le informó que su auto será sacado de circulación.

Según el testimonio del capitán, Eduardo Mancilla, al momento de la infracción, la mujer les ofreció $40 mil para anular el procedimiento de Carabineros. Pese a ello, el soborno no funcionó y la joven fue detenida al instante por el delito de cohecho.

La peculiar acción de la conductora

Como si estuviera en una película, la muchacha no tuvo ningún reparo en sacar efectivo de su billetera y entregárselo a Carabineros. 40 luquitas les pasó, para que, la dejarán irse tranquilamente a su destino.

Lo que no esperaba, era que el suceso quedó registrado, donde se le puede ver claramente entregando los billetes a Carabineros, e incluso, haciéndoles una invitación a que interactúen con ella en redes sociales.

«Búscame igual, un like o un comentario me va a ayudar», dijo muy tranquilamente la chiquilla, según consignó Página 7.

«Pero si tú me lo estás recibiendo», comentó en modo de defensa, y de manera ofendida.

A continuación, te dejamos el registro.