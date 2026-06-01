«¿Para qué voy a esperar a ser viejo?»: Sergio Freire sorprende con nuevo y ambicioso proyecto

Hace algunos días, nuestro Víctor Aranda, también conocido como Pelo Verde llegó a conocer Happy People, el nuevo bar de comedia de Sergio Freire.

En esta instancia, el locutor radial tuvo una distendida conversación con el humorista, quien entregó varios detalles con respecto a su reciente proyecto, el cual es un bar que ofrece shows de stand up.

En este sentido, Sergio Freire confesó: «Mi sueño era tener un local, pero que tuviera una sala para emergentes y una para consagrados».

«Y ojalá un espacio para que la gente, si llega temprano a ver un show, se pueda quedar acá, se pueda tomar algo, comer algo», añadió.

De este modo, señaló que este era un gran momento para iniciar este proyecto. «¿Para qué voy a esperar a ser viejo para hacer algo así? Estoy activo, estoy en escena, actuando, entonces estoy disfrutando. Actúo en mi propio local», expresó.

Además, el humorista adelantó que planea traer su colección de Los Simpson, lo que se llega a sumar al flipper y máquina arcade que tiene.

Vale señalar que Sergio Freire también dio a conocer que planea tener sesiones de «comedy freestyle». Formato que fusiona batallas de rap con comedia. Asimismo, indicó que tendrán desafíos de doblajes.

Happy People, el nuevo proyecto de Sergio Freire

Happy People abre de lunes a sábado y hay shows a las 20:00 y 22:00 horas. De este modo, hay un total de cuatro shows diarios. Dos en la sala de emergentes y otros dos en la de consagrados.

Vale señalar que Maly Jorquiera se presenta todos los martes, Guatón Salinas los jueves y Sergio Freire todos los miércoles.

Por otro lado, las entradas para los shows en Happy People se deben adquirir a través de Goldenticket.

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