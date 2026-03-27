Sergio Freire sorprende tras revelar la historia de su hijo de ocho años en el freestyle: «Que jubile a El Menor»

En la jornada de este jueves, el comediante nacional Sergio Freire estuvo presente en el programa «Pa K Me Invitan», donde estuvo conversando con nuestro Victor Aranda sobre su participación en el show «Mejor Imposible» y temas de su vida personal.

Por ejemplo, habló de su hijo Lucas, quien a sus 8 años ya muestra un gran interés por el freestyle.

«Yo no sé freestalear, así que yo no le enseñé, lo que sí a mí me gusta es el rap. Entonces él desde que estaba en la guatita ya en la casa sonaba música rapera», indicó Sergio Freire.

Además, reveló un pequeño problema que tenía antes, cuando su retoño le pedía rapear con él. «Haberlo metido al taller de freestyle a mí me ayudó mucho. Antes yo tenía que rapear con él y me costaba porque me empezaba a decir, ‘papá, insúltame, así lo hacen los demás. Tenis que insultarme», indicó.

En este sentido, Sergio Freire reconoció que «a mí me encantaría que fuera rapero». «Que jubile a El Menor», agregó.

Por otro lado, también se refirió al regreso de El Club de la Comedia y explicó que no será parte para darle espacio a las nuevas generaciones. «Fuimos invitados, pero hay que darle el espacio a los nuevos», indicó.

Sergio Freire y el evento «Mejor Imposible» en la Quinta Vergara

Además, en esta instancia, Sergio Freire se refirió al evento «Mejor Imposible», donde compartirá con destacadas figuras del humor: Pedro Ruminot, Alison Mandel, Juan Pablo López, Chiqui Aguayo y Fabricio Copano. «Se viene un show único en su especie», indicó.

El evento se desarrollará el 3 de abril en la Quinta Vergara. Asimismo, el comediante adelantó que cada humorista tendrá un tiempo entre 20 y 25 minutos para presentarse.

Vale señalar que las entradas «Mejor Imposible» están a la venta en Puntoticket.

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