Evento a beneficio en Peñalolén contará con Sergio Freire, Pedro Ruminot y más humoristas: revisa cómo comprar entradas

Un momento complicado se vive en la zona centro-sur de Chile. Principalmente en las regiones de Biobío y Ñuble, donde se han desarrollado diversos incendios forestales. Esto ha traído graves consecuencias como muertes, lesionados, hogares destruidos y más daños materiales.

Es por esto que durante este miércoles 21 de enero, a partir de las 20:30 horas, se va a desarrollar un show a beneficio en Peñalolén, el que cuenta con una cartelera de lujo.

El evento se desarrollará en el Centro Cultural Chimkowe, el que está ubicado en Av. Grecia #8787, Peñalolén

En tanto, los humoristas que dirán presente son ni más ni menos que Juan Pablo López, Chiqui Aguayo, Alison Mandel, Sergio Freire, Pedro Ruminot, Paloma Salas y Lucho Miranda.

Por otro lado, los encargados de animar el evento son Ignacio Gutiérrez y María Luisa Godoy.

¿Cómo comprar entradas?

Las entradas de este evento a beneficio, que reunirá a destacados nombres de la comedia nacional, se encuentran disponibles en el sitio web www.lacomedia.cl.

El valor de la preventa es de $20.000. En tanto, la entrada general tiene un costo de $25.000.

Vale señalar que desde la organización indicaron que todo lo recaudado, incluida la comisión, irá destinado a apoyar a las personas afectadas por los incendios forestales.

Si bien el evento inicia a las 20:00 horas, se recomienda llegar con anticipación para no provocar filas. Las puertas del recinto abrirán a las 19:00 horas.

Por otro lado, es importante señalar que el ingreso es por orden de llegada.

