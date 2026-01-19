Toly Fu confirma concierto en el Teatro Caupolicán: conoce la fecha y cómo comprar entradas

Recientemente, el destacado artista de ranchera urbana, Toly Fu anunció que llevará a cabo un concierto en el Teatro Caupolicán.

El artista viene de presentarse en la más reciente versión del Festival del Huaso de Olmué, donde cautivó a a los presentes y televidentes con su show y ahora se prepara para un nuevo hito en su carrera artística.

De este modo, este concierto en el Teatro Caupolicán sigue reafirmando el gran momento musical que atraviesa Toly Fu, quien sigue consolidando su nombre en la escena urbana y tropical del país.

El show se llevará a cabo el próximo 9 de mayo y se espera que el joven artista sorprenda con una propuesta auténtica y que haga un corrido por sus principales éxitos, sus últimos hits y muchas sorpresas.

Además, que siga sorprendiendo con su energía. Toly Fu se presenta como el Bandolero, personaje inspirado en el Zorro. De este modo, transmite fuerza, carácter y actitud. En cada uno de sus shows, domina el escenario, conecta con el público y hace que se sientan parte de su historia.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Toly Fu en el Teatro Caupolicán?

Las entradas para el concierto de Toly Fu en el Teatro Caupolicán del 9 de mayo se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.

Vale señalar que los precios se encuentran entre $13.000 y $40.250, dependiendo de la ubicación. Revisa a continuación los valores de cada sector:

