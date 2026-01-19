Preocupación por Pangal Andrade: fue llevado al hospital tras accidente durante grabación de su programa

Recientemente, Pangal Andrade sufrió un preocupante accidente mientras se encontraba en una grabación de la segunda temporada del programa «El Clan».

En concreto, esta situación ocurrió cerca de Coyhaique, en la región de Aysén.

El accidente de Pangal Andrade durante grabación de programa

La encargada de dar a conocer el accidente fue ni más ni menos que la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez. A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora dio a conocer que se trataría de un incidente menor. Además, señaló que el exchico reality tuvo que ser trasladado a un centro médico para ser atendido.

«Pangal tuvo un pequeño accidente en la grabación de su programa en una localidad cerca de Coyhaique y tuvo que ser trasladado al hospital», indicó.

En este sentido, Cecilia Gutiérrez señaló que a pesar de que le colocaron puntos, no se trató de algo grave. «Le pusieron puntos. Pero está bien, no fue grave», indicó.

Además, la periodista compartió una fotografía de Pangal Andrade con su hermano. En esta se puede ver al deportista con una venda en su pierna.

Por otro lado, es importante señalar que el programa «El Clan», el cual es emitido por las pantallas de Canal 13 es protagonizado por el popular chico reality. De este modo, recorre diversos lugares de Chile con su familia y mezcla grandes paisajes, con deportes extremos y más actividades.

