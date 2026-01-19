Por los incendios forestales: Miembro de Entremares sufrió la pérdida de dos familiares horas antes de su show en el Festival de Olmué

Durante la noche de este domingo, Entremares cumplió un importante hito tras estar a cargo de cerrar el Festival del Huaso de Olmué 2025. Y poco antes de que se presentaran en El Patagual, una de sus integrantes dio a conocer una triste noticia.

Estamos hablando de la baterista de la reconocida banda folclórica, Aracelli López, quien dio a conocer el fallecimiento de dos familiares tras los incendios forestales que se están desarrollando en la zona centro-sur de Chile.

Lamentables pérdidas golpean a Entremares

Vale señalar que esta trágica situación ocurrió en Lirquén, zona del Biobío que ha sido muy afectada. En tanto, las víctimas fatales son Paola Bustamante y Álvaro Aroca, madre e hijo.

«Estamos muy tristes por todo lo que está ocurriendo en la octava región y Ñuble. Lamentablemente hay pérdidas y personas que ya no están en este plano y nos duele en el alma», indicó Aracelli López en conversación con TVN.

Además, agregó: «Queremos expresar a través de la distancia todo nuestro sentir a Sara (ahijada de Aracelli López) quien perdió a su mamá y hermano en el incendio de Lirquén y estamos muy dolidos y consternados por la tragedia que vivimos a nivel país».

En este sentido, la baterista de Entremares señaló: «Si bien es cierto hoy lo vamos a dar todo, será un show muy bonito pero también con mucho dolor y tristeza. Será un espectáculo de mucha fuerza y ánimo, de mucho amor para todas las familias».

Y durante el show, la agrupación nacional le dedicó el espectáculo a las personas que han sido afectadas por los incendios forestales.

Incluso durante la presentación, Mauro Stuardo, miembro de Entremares, indicó: «Para ti, Sara, a quien perdió a su madre y a su hermano, en estos tremendos incendios. Qué triste es comenzar y terminar el festival con esta noticia».

