Festival del Huaso de Olmué 2026: ¿Quiénes se presentan hoy, domingo 18 de enero, en la última noche?

Este domingo 18 de enero tendrá lugar la última noche del Festival del Huaso de Olmué 2026. El evento comenzó este jueves y terminará hoy, tras cuatro noches cargadas de música tropical, romántica y ahora folclórica.

La jornada de ayer estuvo marcada por la presencia de la cumbia en El Patagual. Esto, tras la exitosa presentación de uno de los más grandes íconos del género en la historia, el cantante nacional Américo.

El encargado esta noche de hacer reír al público fue León Murillo, que vivió un tenso momento en su rutina, cuando tras nombrar a José Antonio Kast, llovieron las pifias, y tuvo que dejar pasar aquel segmento.

Después de su show, vino la competencia folclórica, para luego dar paso al cierre. Por último, Gepe fue el encargado de acabar la jornada en el Patagual. El cantautor nacional cautivó a los presentes con lo mejor de su repertorio y su estilo único.

¿Quiénes se presentan hoy, domingo 18 de enero?

Hoy, domingo 18 de enero, tendrá lugar la cuarta y última noche del Festival de Olmué. En esta ocasión, los encargados de abrir la jornada serán un grupo consolidado de la cumbia a nivel mundial, y uno de los referentes del género. Hablamos del grupo de cumbia argentino Ráfaga, que hará bailar al público con sus mejores éxitos.

El humor esta noche lo pondrá Felipe Parra, quien se ha hecho viral en las redes sociales con sus impactantes imitaciones. Con su estilo único y personajes como Naya Fácil, Sammis Reyes, Julio César Rodríguez o Junior Playboy, buscará sacar carcajadas esta noche.

Por último, para cerrar la noche, estará la agrupación folclórica más exitosa de nuestro país en los últimos años, Entremares. Con sus mejores cuecas, le darán un cierre con broche de oro a esta edición del Festival del Huaso de Olmué 2026.

