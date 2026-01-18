«Hay una persona adulta y una niña que ha fallecido»: Alcalde de Penco realizó llamado a las autoridades con dura crítica tras incendios forestales

El sur de Chile atraviesa una situación crítica debido a un devastador incendio forestal que afecta a la región del Biobío. Desde este sábado, el fuego se ha propagado con gran intensidad, golpeando duramente a las comunas de Penco y Lirquén.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, entregó un primer balance sobre la magnitud del siniestro, calificando el escenario como altamente preocupante. Según información de Senapred, las llamas ya han consumido más de 2 mil hectáreas.

Alcalde de Penco realizó llamado a las autoridades con dura crítica tras incendios forestales

Rodrigo Vera, alcalde de Penco, se comunicó con 24 Horas para realizar un desesperado llamado, además de informar respecto a la situación de la comuna tras los incendios forestales:

«Estoy muy preocupado. Este incendio está desatado desde las 23:30 horas. He pedido al Estado de Chile que nos dé respuesta. Todavía no tengo la capacidad para llegar a todos los sectores. Este incendio lo hemos combatido con Bomberos, con los funcionarios municipales. Todavía, a 10 horas de lo ocurrido, no recibo el apoyo del Gobierno en la operatividad«.

«Hay una persona adulta y una niña que ha fallecido. Los bomberos en estos momentos están llorando, destruidos. Es fuerte lo que estamos viviendo. Es complicado. Yo soy una persona fuerte, trato de dar fuerzas, pero hay gente que está muriendo y no tengo respuesta«, agregó el alcalde.

En esa misma línea, Rodrigo Vera reveló: «Tengo un problema grave y es que muchas familias no tienen alimentos para consumir. Tengo los albergues que están colapsados. Necesito que la Junaeb, urgente, pueda preparar los desayunos, los almuerzos, las onces para los niños. Y también me preocupa la crisis sanitaria que pueda ocurrir«.

Además de los daños provocados por el incendio, la autoridad comunal alertó sobre saqueos registrados en medio de la emergencia. Estos se han reportado en distintos sectores de la comuna, incluyendo el Hospital de Lirquén, donde habrían sustraído medicamentos e insumos médicos.

Las autoridades continúan monitoreando la situación, mientras equipos de emergencia trabajan para controlar el fuego y resguardar a la población.

