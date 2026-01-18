«Vivirá por siempre en mi corazón…»: La emotiva despedida de Cecilia Bolocco a su madre Rose Marie Fonck

Este sábado, Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, falleció a los 90 años, en medio de su lucha contra el cáncer de mama, que preliminarmente, habría sufrido en tres ocasiones.

Durante la mañana de este domingo, Cecilia Bolocco utilizó sus redes sociales para rendirle un emotivo homenaje a su madre. La ex Miss Universo compartió una íntima fotografía donde se ven sus manos junto a las de su madre, imagen que rápidamente conmovió a sus seguidores.

La emotiva despedida de Cecilia Bolocco a su madre Rose Marie Fonck

Cecilia Bolocco incluyó fotografías de su madre en su juventud, en una publicación que se llenó de mensajes de apoyo y condolencias.

La ex Miss Universo escribió de entrada, junto a las fotos: «Mi adorada mamá, no tengo palabras para despedirte!«.

«Solo quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad, espiritualidad y fortaleza!», agregó.

Siguiendo con su despedida, Cecilia Bolocco destacó: «Dedicaste tu vida entera a servir, a dar y darte a otros, siempre pendiente del más débil».

«Tu ejemplo y amor vivirá por siempre en mi corazón! Por favor desde ahí sigue enseñándome el camino! Te amo mamá», cerró.

La publicación de Cecilia Bolocco se llenó de comentarios de apoyo y condolencias en este difícil momento. Otras figuras del espectáculo, como Daniel Fuenzalida, María Luisa Godoy, Francisco Saavedra, Karen Doggenweiler y Martín Cárcamo, también se hicieron presente, y le dedicaron un mensaje en su publicación.

